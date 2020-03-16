Erken emeklilik ile ilgili haberler oldukça merak ediliyor. Her çalışanın en büyük hayali erken emekli olmaktır. Bu anlamda haberlerimizde sürekli olarak erken emeklilik formüllerini veriyoruz. Eğer sigortadan sonra doğum yapmışlarsa 2160 gün formülüyle 6 yıl erken emekli olabilirler. Bunun için de çeşitli yollarla prim ödemek, erkekler için sigortadan sonra 25 yıl kadınlar için 20 yıl beklemek, yine işe ilk girilen tarihe göre belli bir yaşı doldurmak gerekiyor. Bu noktada 9 Eylül 1999 öncesi işe girenler daha avantajlı. Sonrasında işe girenler için hem prim günü arttı hem de yaş şartı yükseldi.

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