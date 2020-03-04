Milyonlarca emekli aylığı alan vatandaş çift emekli maaşı almanın yollarını internette sorgulamaya devam ediyor. Çift emekli maaşı alınır mı? Kadınlar, hayatını kaybeden yakınlarının maaşlarını alma ile ilgili detayları merak ediyor. Peki baba ve eşten iki emekli maaşı alınabilir mi? Sosyal Güvenlik Kurumu bazı durum ve şartlarda emekliye çift maaş hakkı tanımaktadır. Özellikle kadın emekliler için pozitif bir ayrımcılık yapılan çift maaş hakkı için gerekli şartlar nelerdir? Çift emekli maaşı nasıl alınır? Kimler bu haktan yararlanabilir? İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır

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