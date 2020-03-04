Milyonlar bekliyordu! Ek ödeme ne kadar? Katsayı müjdesi geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliklerinin bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Bakan Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu iki yönetmelik ile sağlık çalışanlarımıza yönelik iyileştirmeler ve vatandaşımıza hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdik. Peki ek ödeme ne kadar? Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

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