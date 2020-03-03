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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 09:20
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    • 04.03.2020 09:20
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    Emekli ve memur , SSK, Bağkur'lu maaş mı kaç TL olacak? İşte farkında son durum

    Şubat 2020 rakamlarının açıklanmasının ardından memurların ve emeklilerin 2020 Temmuz maaş mı araştırılmaya başlandı. Peki memurların enflasyon farkında son durum nedir? Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almış ve bu farklar TİS maaş zammına eklenmişti. Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir.

    Memur ve emeklilerin Temmuz 2020 maaş zammı ne durumda?

    Temmuz 2020 SGK, SSK, Bağkur'lu emekliler ve memurlar gözlerini 2020 Temmuz ayına çevirmiş durumda. Bu bağlamda enflasyon farkını da hesap ediyorlar. Bu ay tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılan konu memur ile emeklilerin maaş zammında son durum oldu. Peki enflasyon rakamlarına göre memurlara enflasyon farkı var mı? Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. 2020 yılının ilk 6 ayının toplam enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak. İşte enflasyon farkında son durum...

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    Haberler Ekonomi Emekli ve memur Temmuz 2020 SGK, SSK, Bağkur'lu maaş zammı kaç TL olacak? İşte enflasyon farkında son durum
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