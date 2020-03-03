Temmuz 2020 SGK, SSK, Bağkur'lu emekliler ve memurlar gözlerini 2020 Temmuz ayına çevirmiş durumda. Bu bağlamda enflasyon farkını da hesap ediyorlar. Bu ay tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılan konu memur ile emeklilerin maaş zammında son durum oldu. Peki enflasyon rakamlarına göre memurlara enflasyon farkı var mı? Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. 2020 yılının ilk 6 ayının toplam enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak. İşte enflasyon farkında son durum...

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