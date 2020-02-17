Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisine toplu para ödemesi yapılacak. SGK toptan ödeme; emeklilik şartlarının hepsini yerine getirememiş olan kişilerin ödenmiş prim günlerini toplu para halinde geri alabilmesi durumudur. Emekli olamayan sigortalılar bu hizmetten yararlanmaktadır. 5510 Sayılı Kanun sadece kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında olmasına karşın primi emekli olmaya yetmeyene toptan ödeme yapılmasına imkan sağlıyor. Geri ödemeden yararlanacaklar konuyu internette araştırmaya başladı. SGK, SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi müjdesi geldi. İşte Emeklilere toplu para iadesi yapılacak mı? Ne zaman yatırılacak?

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