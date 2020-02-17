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    • 05.03.2020 12:14
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    Milyonlarca emekli şikayet etti! Hükümet harekete geçti...

    ların milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi için aldığı ücret ve komisyonlar yine gündeme geldi. Bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, , fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu anlamda SSK SGK ve Bağkur emeklileri için iyi haber gelebilir.

    Milyonlarca emekli şikayet etti! Hükümet harekete geçti...

    Bankada hesabı olan, herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hükümet harekete geçti. Bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu konudaki masraf sayısını kısıtlayan yasal düzenleme 3 Ekim 2014'te yürürlüğe girmişti.

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