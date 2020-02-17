Milyonlarca emekli şikayet etti! Hükümet harekete geçti...

Bankada hesabı olan, herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hükümet harekete geçti. Bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu konudaki masraf sayısını kısıtlayan yasal düzenleme 3 Ekim 2014'te yürürlüğe girmişti.

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