Vatandaş SGK'dan alacağı bazı haklardan habersiz. Ancak bu hakları almak için geç değil. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020 yılında çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemeleri gerçekleştiriyor. Farklı farklı kalemlerde gerçekleştirilen destek ödemeleri vatandaşın ihtiyaçlarına göre şekilleniyor.

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