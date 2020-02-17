Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.02.2020 09:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2020 10:48
    ABONE OL

    açıkladı! 1050 TL ile 595 TL arasında ödeme yapılacak!

    , farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden çoğu birey haberdar değil. Para vaktinde çekilmeyince hak yanıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından meydana getirilen bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Haberimizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Bu bağlamda 2020 yılı için Kurumu (SGK) Çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemeleri artarak devam ediyor.

    1050 TL ile 595 TL arasında ödeme yapılacak!

    Vatandaş SGK'dan alacağı bazı haklardan habersiz. Ancak bu hakları almak için geç değil. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020 yılında çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemeleri gerçekleştiriyor. Farklı farklı kalemlerde gerçekleştirilen destek ödemeleri vatandaşın ihtiyaçlarına göre şekilleniyor.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi SGK açıkladı! 1050 TL ile 595 TL arasında ödeme yapılacak!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri