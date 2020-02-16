Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi promosyon ve bayram ikramiyelerine odaklanmış durumda. Bu bağlamda emeklilerin gözü çıkan haberlere çevrilmiş durumda. Bu kalemlerde yapılacak artış doğrudan emeklilerin gelirlerine etki edecek. Özellikle promosyonda bankalar arasında rekabet artıyor. QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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