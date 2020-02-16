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  • 17.02.2020 09:41
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 09:41

2020 Haziran ayı... , ve Bağkur emekli maaşı mı, ve bayram ikramiyesi net-brüt ne kadar?

, ek ödeme ve ikramiye araştırmaları internette devam ediyor. Emekli vatandaşlar yeni promosyon oranlarının açıklanmasını heyecanla beklerken, ların da rekabeti giderek kızışıyor. özel bankalar henüz yeni promosyon tutarlarını açıklamadı. Ama daha önce emekli maaşını taşıyanlara bir de otomatik ödeme talimatı vermesi koşuluyla 1.000 liraya kadar ödeme yapan bankalar vardı. 1 Mart itibarıyla bankaların nasıl bir tarife uygulayacakları merak ediliyor. yrıca özel bankaların çoğu, ile yapılan müzakere sonucunda ortaya çıkan rakamın üstünde bir promosyon ödemeyi vaat ediyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Emekli maaşına promosyon, ek ödeme ve ikramiye müjdesi!

Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi promosyon ve bayram ikramiyelerine odaklanmış durumda. Bu bağlamda emeklilerin gözü çıkan haberlere çevrilmiş durumda. Bu kalemlerde yapılacak artış doğrudan emeklilerin gelirlerine etki edecek. Özellikle promosyonda bankalar arasında rekabet artıyor. QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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Haberler SGK 2020 Haziran ayı... SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zammı, promosyon ve bayram ikramiyesi net-brüt ne kadar?
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