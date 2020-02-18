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  • 19.02.2020 10:19
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 10:19

10 yıl prim ödemişseniz erken emekli olabilirsiniz! 'ya girişiniz 1999 öncesi ise çok dikkat edin!

Emeklilik ile ilgili müjdeli haberleri bekleyenlere sevindiren haber geldi. konusunda sevindirici gelişme. başlangıcı 1999 öncesi olanlar ve 10 sene prim ödemiş olanlar için erken emeklilik fırsatı iddiası vatandaşları heyecanlandırdı. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu " Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.

10 yıl prim ödemişseniz erken emekli olabilirsiniz!

Çalışanların en büyük hayali olan erken emeklilik ile ilgili yeni açıklamalar ve bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda 10 yıl prim ödemişseniz erken emekli olabilme iddiası herkesi sevindirdi. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor. Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri. Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.

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