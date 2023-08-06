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Christina Aguilera Antalya’da vereceği ilk konser öncesi konuştu: "İnanılmaz..."

Christina Aguilera, 8 Ağustos’ta Antalya’da vereceği ilk konser öncesi konuştu: Jennifer Lopez, daha önce bir konser vermişti. Antalya’nın harika bir yer olduğunu söyledi. Yeni bir yer görmenin heyecanı var.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 07:11
Christina Aguilera Antalya’da vereceği ilk konser öncesi konuştu: İnanılmaz...

7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı söz yazarı ve şarkıcı Christina Aguilera konser vermek için ilk kez Türkiye'ye geliyor. 8 Ağustos'ta Antalya Belek'teki sahnede olacak Aguilera, Türkiye'yi çok merak ettiğini söyledi. Aguilera, "İçimde inanılmaz bir heyecan var.

Şu anda küçük bir turdayız, bu yüzden kalış süremizi tam kestiremiyorum. Ama umarım Antalya'nın benimle paylaşabileceklerinin en azından bir kısmını deneyimleyebilirim. Konser vereceğim yerde arkadaşım Jennifer Lopez daha önce bir konser vermişti ve ne kadar harika bir yer olduğunu söylemişti. Jennifer, 'Antalya'nın sıcağı seni etkiler ama çok mutlu olursun' dedi.

Gelmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Turnede olmanın kaotik ve heyecan verici olduğunu söyleyen Aguilera, şöyle konuştu: Anne olmak, turneye çıkarken başka birçok ekstra plan yapmamı da gerektiriyor. Ancak genel olarak seyahatlerimin her anında ve gittiğim her yerde hayranlarımı görmek her gösteriyi buna değer kılıyor. Uzun zamandır gitmediğim şehirlere geri dönmek ve yeni yerler görmek harika bir duygu.

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