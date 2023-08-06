Christina Aguilera Antalya’da vereceği ilk konser öncesi konuştu: "İnanılmaz..."

7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı söz yazarı ve şarkıcı Christina Aguilera konser vermek için ilk kez Türkiye'ye geliyor. 8 Ağustos'ta Antalya Belek'teki sahnede olacak Aguilera, Türkiye'yi çok merak ettiğini söyledi. Aguilera, "İçimde inanılmaz bir heyecan var.

Şu anda küçük bir turdayız, bu yüzden kalış süremizi tam kestiremiyorum. Ama umarım Antalya'nın benimle paylaşabileceklerinin en azından bir kısmını deneyimleyebilirim. Konser vereceğim yerde arkadaşım Jennifer Lopez daha önce bir konser vermişti ve ne kadar harika bir yer olduğunu söylemişti. Jennifer, 'Antalya'nın sıcağı seni etkiler ama çok mutlu olursun' dedi.