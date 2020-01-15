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  • 15.01.2020
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''nın oyuncuları ile aynı uçakta karşılaştı

Yılın komedi filmi ''nın oyuncuları önceki gün Avrupa turnesi dönüşü ile aynı uçakta karşılaştı. Ünlü oyuncular, renkli bir sohbetin gerçekleştiği uçakta Filenin Sultanları ile hatıra pozu da verdi.

Gökyüzünün yıldızları

Yılın komedi filmi 'Baba Parası'nın oyuncuları önceki gün Avrupa turnesi dönüşü Filenin Sultanları ile aynı uçakta karşılaştı.

Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik etti. Ünlü oyuncular, renkli bir sohbetin gerçekleştiği uçakta ile hatıra pozu da verdi.


Cemcir, A Milli takım için söylediği 'Çile Bülbülüm' şarkısının sözlerini 'File Sultanları Allah!' diye değiştirerek güldürdü.

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