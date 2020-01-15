Yılın komedi filmi 'Baba Parası'nın oyuncuları önceki gün Avrupa turnesi dönüşü Filenin Sultanları ile aynı uçakta karşılaştı.

Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik etti. Ünlü oyuncular, renkli bir sohbetin gerçekleştiği uçakta Filenin Sultanları ile hatıra pozu da verdi.



Cemcir, A Milli takım için söylediği 'Çile Bülbülüm' şarkısının sözlerini 'File Sultanları Allah!' diye değiştirerek güldürdü.