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  • 14.01.2020
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'' 'da da büyük ilgi gördü

’in yazıp yönettiği yılın komedi filmi ‘’da büyük ilgi gördü... Yüzlerce gurbetçi, oyuncularla selfie çekmek için birbiriyle yarıştı.

Selfie izdihamı

'Baba Parası' Belçika'da da büyük ilgi gördü. Filmin başrol oyuncuları Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, önceki gün Brüksel'deki galada izdiham yarattı. Yüzlerce gurbetçi, oyuncularla selfie çekmek için birbiriyle yarıştı. Film ekibi İstanbul uçağında ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları ile karşılaştı.

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