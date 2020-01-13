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Filenin Sultanları İstanbul'a geldi! İstanbul Havalimanı'nda sürpriz karşılama

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 yenerek tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. Kaptan Eda Erdem Dündar, "Olimpiyat vizesi aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

13.01.2020 21:11 - Son Güncelleme: 13.01.2020 21:11
Filenin Sultanları İstanbul'a geldi! İstanbul Havalimanı'nda sürpriz karşılama

Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki organizasyonda olimpiyat vizesi alan ay yıldızlı takım, Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Bando tarafından karşılanan millilere çiçek takdim edildi. Kafilede oyuncuların ve teknik heyetin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli, TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler ve TVF yetkilileri yer aldı. Oyuncular, marşlar söyleyerek zaferi doyasıya kutladı.

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Filenin Sultanları İstanbul'a geldi! İstanbul Havalimanı'nda sürpriz karşılama

Oyunculardan Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Naz Aydemir Akyol, Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Fatma Yıldırım ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli ve TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler, özel açıklamalarda bulundu.

Filenin Sultanları İstanbul'a geldi! İstanbul Havalimanı'nda sürpriz karşılama

Bu isimlerin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

EDA ERDEM DÜNDAR: ÇOK KEYİFLİYİZ
"Beklediğimiz şeylerdi aslında şu an çok güzel bir bando takımı, destek var. Biz de tüm takım olmayı bekliyoruz, çıkacağız. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Herkese destekleri için çok teşekkür ederiz."

Filenin Sultanları İstanbul'a geldi! İstanbul Havalimanı'nda sürpriz karşılama


EBRAR KARAKURT: TÜRKLER HER YERDE, BİZİ ORADA ASLA YALNIZ BIRAKMADILAR
"Çok mutluyuz, bu büyük gururun ardından ülkemize vardık ve dışarı çıkmayı, bizi destekleyen insanlarla buluşmayı bekliyoruz. Çok gurur verici, açıkçası çok büyük bir karşılama bekliyoruz ve öyle olacağına da eminiz. Çok gurur verici bir olay, ülkemiz adına da aynı gururu yaşıyoruz. (Bilet taşıması hakkında) Bu benim görevim, taşıyorum ve Tokyo biletimizi gösteriyor, elimden bırakmayacağım.

Filenin Sultanları İstanbul'a geldi! İstanbul Havalimanı'nda sürpriz karşılama

İlk maçta kötü başladık ama her şeyi düzeltebileceğimizin bilincindeydik ve bunun için her zaman antrenmanlarda çalıştık. Turnuvanın bu şekilde gitmeyeceğini düşündük her zaman, başlangıçlar önemlidir ama bunu düzeltebiliriz diye düşündük. Türkler her yerde ve bizi orada asla yalnız bırakmadılar. Her maçımızda sanki Ankara'daymış, Türkiye'deymiş gibi oynadık. Özellikle final maçında çok güzel bir atmosfer vardı, bizi yalnız bırakmadıkları için onlara teşekkür ediyoruz."

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