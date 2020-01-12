Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği yılın komedi filmi 'Baba Parası' Almanya'daki gurbetçilerden büyük ilgi gördü. Filmin başrol oyuncuları Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, önceki gün Köln'deki galada izdiham yarattı.
Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği yılın komedi filmi 'Baba Parası' Almanya'daki gurbetçilerden büyük ilgi gördü. Filmin başrol oyuncuları Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, önceki gün Köln'deki galada izdiham yarattı.
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