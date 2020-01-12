Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından "Muhteşemsiniz #FileninSultanları!" başlığıyla yayımlanan tebrik mesajında, "Finalde Almanya'yı yenip 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan şampiyon Voleybol Milli Takımımız ve TVF yönetimini kutlar, ay-yıldızlılarımızın Türkiye'ye gurur veren başarılarının Tokyo'da da devam etmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin sosyal medya hesabında, "CEV Tokyo 2020 Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Kadın Milli Takımımızı tebrik ederiz. Tokyo'da başarılar #FileninSultanları!" paylaşımı yapıldı.

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, "2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Finali'nde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten kutluyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübü de yayımladığı mesajda, "Tebrikler Filenin Sultanları. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "#FileninSultanları 2020 CEV Olimpiyat Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanıyor. Sizinle gurur duyuyoruz." denildi.

Trabzonspor Kulübü Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında iseifadelerine yer verdi.