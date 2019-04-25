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  • 26.04.2019 00:09
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 00:10

Son dakika... 'nda 14 yaşındaki kıza iddiası! Mahalleli sokağa döküldü

'deki ın ardından bir iğrenç olay da 'nda yaşandı. Beyoğlu'nda yaşanan son dakika iddiası mahalleliyi sokağa döktü. 14 yaşındaki kıza 2 kişi gözlatına alınırken, mahalleli olaya tepki göstermek için sokağa döküldü. Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunulmuş ve ülke gündemine oturmuştu. Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayıyla ortam iyice gerilirken, emniyet güçleri de mahalleliyi sakinleştirmek için müdahalede bulunuyor.

Küçükçekmece'den sonra şimdi de Beyoğlu...

14 yaşında bir kız çocuğuna kişi gözaltına alındı. 'nda 14 yaşındaki edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Bahriye Caddesi'ndeki Sururi Parkı'nda vatandaşlar, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna sözlü de bulunduğu iddia edilen şüpheliye tepki gösterdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak isterken, park çevresinde toplanan vatandaşlar şüphelinin götürülmesine engel olmaya çalıştı.

Zırhlı nın ve takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli, polis aracına bindirildi. Aracın etrafını saran vatandaşlar, uzun süre sloganlar atarak şüpheliye tepki gösterdi.

Şüpheli daha sonra, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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