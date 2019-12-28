'Libido' başta olmak üzere son dönemdeki birçok açıklamasıyla özellikle kadınların büyük tepkisini çeken Can Yaman, eleştiriler üzerine soluğu Brezilya'da almıştı. Birkaç haftadır ortalarda görünmeyen oyuncu, dün İstanbul Havalimanı'nda ortaya çıktı.



Yaman, Bebek'teki evinden de taşınıp anne ve babasıyla yaşamaya başladı.

Budapeşte'ye gitmek için geldiği havalimanında ağzını bıçak açmayan 30 yaşındaki oyuncu, başını bir an olsun yukarıya kaldırmadı. 6 Ocak'ta bedelli askerlik görevini yapmaya başlayacak olan Can Yaman, o zamana kadar da tıp oynayacak.

AYDIN HAMZA