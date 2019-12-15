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Can Yaman'a eski sevgilisinden şok sözler! Libodo açıklamasına kayıtsız kalmadı

Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir, Yaman'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı libido açıklaması hakkında ilk kez konuştu. Can Yaman, Demet Özdemir'le arasındaki uyumdan bahsederken, davalık olduğu eski rol arkadaşı Selen Soyder için "Libidosu yoktu" açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birçok ünlü isimden tepki alan Can Yaman'a eski sevgilisi Bestamsu Özdemir'den de eleştiri geldi. Can Yaman'ın cinsiyetçi yaklaşım yaptığını söyleyen ünlü isimlere eski sevgilisi de dahil oldu. İşte ilk defa konuşan Can Yaman'ın eski sevgilisinden zehir zemberek sözler!

15.12.2019 13:52 - Son Güncelleme: 15.12.2019 13:59
Can Yaman'a eski sevgilisinden şok sözler! Libodo açıklamasına kayıtsız kalmadı

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'libido' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen ve birçok ünlü isimden tepki gören Can Yaman'a bir tepki de eski sevgilisi Bestemsu Özdemir'den geldi.

Can Yaman'a eski sevgilisinden şok sözler! Libodo açıklamasına kayıtsız kalmadı

Nişantaşı'nda restoran açmaya hazırlanan Bestemsu Özdemir, açılış için hazırlık yaptığı sırada gazetecilerle karşılaştı. Oyuncu, eski sevgilisi Can Yaman'ın 'libido' açıklamasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Can Yaman'a eski sevgilisinden şok sözler! Libodo açıklamasına kayıtsız kalmadı

"ÇOK ŞEY SÖYLEYEBİLİRİM AMA..."

Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir soruya şöyle yanıt verdi: O arkadaşın görüşüne katılmıyorum. Çok şey söyleyebilirim ama söylemek istemiyorum. Kadını aşağılayan bir durum. Herkesin kendi karakteri, tercihi.

Can Yaman'a eski sevgilisinden şok sözler! Libodo açıklamasına kayıtsız kalmadı

FURKAN ANDIÇ VE DENİZ BAYSAL

Can Yaman'a eski sevgilisinden şok sözler! Libodo açıklamasına kayıtsız kalmadı

UĞUR GÜNEŞ-SELEN SEYVEN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş bir dönem Selen Seyven ile birlikteydi. Selen Seyven şu sıralar Avlu dizisinde rol alıyor.

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