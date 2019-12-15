Can Yaman'a eski sevgilisinden şok sözler! Libodo açıklamasına kayıtsız kalmadı
Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir, Yaman'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı libido açıklaması hakkında ilk kez konuştu. Can Yaman, Demet Özdemir'le arasındaki uyumdan bahsederken, davalık olduğu eski rol arkadaşı Selen Soyder için "Libidosu yoktu" açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birçok ünlü isimden tepki alan Can Yaman'a eski sevgilisi Bestamsu Özdemir'den de eleştiri geldi. Can Yaman'ın cinsiyetçi yaklaşım yaptığını söyleyen ünlü isimlere eski sevgilisi de dahil oldu. İşte ilk defa konuşan Can Yaman'ın eski sevgilisinden zehir zemberek sözler!
15.12.2019 13:52
- Son Güncelleme: 15.12.2019 13:59
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