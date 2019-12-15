Can Yaman'a eski sevgilisinden şok sözler! Libodo açıklamasına kayıtsız kalmadı

"ÇOK ŞEY SÖYLEYEBİLİRİM AMA..."

Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir soruya şöyle yanıt verdi: O arkadaşın görüşüne katılmıyorum. Çok şey söyleyebilirim ama söylemek istemiyorum. Kadını aşağılayan bir durum. Herkesin kendi karakteri, tercihi.