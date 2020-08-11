iPhone 12'nin fiyatı belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak? Apple'dan şok karar!
Bilindiği üzere Apple yeni nesil iPhone modellerini yılın son çeyreğinde satışa sunmayı planlıyor. Büyük bir aksilik yaşanmazsa Apple 4 farklı iPhone modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Kullanıcıların asıl merak ettiği soru ise yeni iPhone modelleri ile birlikte neyin değişeceği. Her şeyden önce iPhone 12'lerin kutularından artık şarj adaptörü çıkmayabilir.
11.08.2020 16:38
- Son Güncelleme: 11.08.2020 16:38
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