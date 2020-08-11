Haberler Galeri Teknoloji iPhone 12'nin fiyatı belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak? Apple'dan şok karar!

iPhone 12'nin fiyatı belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak? Apple'dan şok karar!

Bilindiği üzere Apple yeni nesil iPhone modellerini yılın son çeyreğinde satışa sunmayı planlıyor. Büyük bir aksilik yaşanmazsa Apple 4 farklı iPhone modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Kullanıcıların asıl merak ettiği soru ise yeni iPhone modelleri ile birlikte neyin değişeceği. Her şeyden önce iPhone 12'lerin kutularından artık şarj adaptörü çıkmayabilir.

11.08.2020 16:38 - Son Güncelleme: 11.08.2020 16:38
iPhone 12'nin fiyatı belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak? Apple'dan şok karar!

Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 12, Eylül ya da Ekim ayında kullanıcılara sunulacak. Telefonun en merak edilen yanı ise fiyatının ne olacağı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
iPhone 12'nin fiyatı belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak? Apple'dan şok karar!

Apple henüz bilgi vermemiş olsa da, iPhone 12, 4G desteğine sahip ve diğer modellere göre en 'uygun' fiyatlı model olacak.

iPhone 12'nin fiyatı belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak? Apple'dan şok karar!

Ancak buna karşın iPhone 12'nin fiyatı 800 dolar seviyelerinde olacak.

iPhone 12'nin fiyatı belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak? Apple'dan şok karar!

YENİ iPHONE'LARDA BİR DÖNEMİN SONU
Diğer yandan iPhone 12 serisi telefonlarıyla gelen Apple, çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

iPhone 12'nin fiyatı belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak? Apple'dan şok karar!

iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Şıklar ise şöyle:

*Yakın bir tanıdığıma verdim.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Whatsapp'ın bu özelliğini bilmeyen bin pişman! İşinize çok yarayacak gizli WhatsApp özellikleri...
Whatsapp'ın bu özelliğini bilmeyen bin pişman! İşinize çok yarayacak gizli WhatsApp özellikleri...