İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'den Can Yaman'ın libido çıkışı hakkında olay sözler!
Can Yaman, libido açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde yaptığı libido açıklamasıyla hem sevenlerinin hem de diğer ünlülerin büyük tepkisini çeken Can Yaman'ın o sözleri hakkında bir açıklama da eski partneri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'dan geldi. İşte Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un Can Yaman'ın libido sözleri hakkındaki açıklamaları...
22.12.2019 10:29
- Son Güncelleme: 22.12.2019 10:29
Can Yaman, dizilerdeki başrol oyuncularıyla ilgili "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı. Seyirciye 'Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu' diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" ifadelerini kullanmış, bu sözleri yüzünden büyük tepki çekmişti.
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