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İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'den Can Yaman'ın libido çıkışı hakkında olay sözler!

Can Yaman, libido açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde yaptığı libido açıklamasıyla hem sevenlerinin hem de diğer ünlülerin büyük tepkisini çeken Can Yaman'ın o sözleri hakkında bir açıklama da eski partneri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'dan geldi. İşte Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un Can Yaman'ın libido sözleri hakkındaki açıklamaları...

22.12.2019 10:29 - Son Güncelleme: 22.12.2019 10:29
İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'den Can Yaman'ın libodo çıkışı hakkında olay sözler!

Can Yaman, dizilerdeki başrol oyuncularıyla ilgili "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı. Seyirciye 'Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu' diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" ifadelerini kullanmış, bu sözleri yüzünden büyük tepki çekmişti.

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'den Can Yaman'ın libodo çıkışı hakkında olay sözler!

Daha sonra bir davet üzerine gittiği İspanya'da hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Can Yaman, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadına, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" cevabıyla çevirmeni bile şaşkına çevirmişti.

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'den Can Yaman'ın libodo çıkışı hakkında olay sözler!

Can Yaman'ın tepki çeken libido çıkışına bir açıklama da İbrahim Çelikkol'dan geldi.

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'den Can Yaman'ın libodo çıkışı hakkında olay sözler!

Yeni bir dizi ile ekranlara geri dönen İbrahim Çelikkol'a Can Yaman'ın 'libido' açıklaması soruldu.

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'den Can Yaman'ın libodo çıkışı hakkında olay sözler!

Çelikkol'un "Şimdilerde oyuncular arasında fizik, libido tartışmaları yaşanıyor. Yaşananlara baktığınızda yeni nesil oyuncuları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verdiği cevap ise çarpıcıydı.

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