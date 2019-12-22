İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'den Can Yaman'ın libido çıkışı hakkında olay sözler!

Can Yaman, dizilerdeki başrol oyuncularıyla ilgili "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı. Seyirciye 'Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu' diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" ifadelerini kullanmış, bu sözleri yüzünden büyük tepki çekmişti.