Can Yaman İspanyol kadın muhabire asıldı! Skandal sözler: Bana bir...

Can Yaman, önce Kıvanç Tatlıtuğ'un dizileri hakkında yaptığı yorumla daha sonra da aynı dizide rol aldığı kadın oyuncu arkadaşına olan tavrıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak genç oyuncu skandal hareketlerine devam ediyor. Can Yaman yaptığı açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor. Önceki gün ortaya çıkan ve bir kadına karşı çirkin sözler sarf eden Yaman iyice çizmeyi aştı. Son günlerde kadın hayranlarına verdiği cevaplarla gündeme gelen oyuncu Can Yaman'ın bu sefer de İspanyol kadın muhabire asıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Can Yaman kendisinden İspanya'yı gezdirmesini istediği muhabiri röportajın sonunda öptü. Yaman'ın kadın muhabire olan bakışları ise herkesi şaşkına çevirdi.

06.12.2019 14:51 - Son Güncelleme: 06.12.2019 15:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ