Can Yaman İspanyol kadın muhabire asıldı! Skandal sözler: Bana bir...
Can Yaman, önce Kıvanç Tatlıtuğ'un dizileri hakkında yaptığı yorumla daha sonra da aynı dizide rol aldığı kadın oyuncu arkadaşına olan tavrıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak genç oyuncu skandal hareketlerine devam ediyor. Can Yaman yaptığı açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor. Önceki gün ortaya çıkan ve bir kadına karşı çirkin sözler sarf eden Yaman iyice çizmeyi aştı. Son günlerde kadın hayranlarına verdiği cevaplarla gündeme gelen oyuncu Can Yaman'ın bu sefer de İspanyol kadın muhabire asıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Can Yaman kendisinden İspanya'yı gezdirmesini istediği muhabiri röportajın sonunda öptü. Yaman'ın kadın muhabire olan bakışları ise herkesi şaşkına çevirdi.
KADINLA BAŞBAŞA BULUŞMAK İÇİN FIRSAT KOLLADI
Sosyal medyaya dört gün önce yüklenen videoda Can Yaman'ı İspanyol televizyon kanalı Medyaset'in muhabiri Violeta Mangrinan ile röportaj yaparken görülüyor.
Yaman, yanına gelen muhabiri görür görmez ise "Ne kadar güzel bir hanımefendi" diyor. Violeta isimli genç kadın 'Erkenci Kuş' dizisiyle ilgili sorular sorup, izleyicilerine oyuncuyu daha yakından tanıtmaya çalışırken Yaman'ın kadınla buluşmak için kurduğu cümleler dikkat çekti.
"ARKA ODAYA GEÇELİM, KANITLAYAYIM"
Geçtiğimiz hafta davet üzerine gittiği İspanya'da hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Can Yaman'ın "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadına verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çevirmen aracılığıyla soruyu duyan Yaman, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" cevabıyla çevirmeni bile şaşkına çevirmişti.
"BANA BİR DUDAK VER"
İspanyol kadın hayranına verdiği cevapla konuşulan Can Yaman'ın bir videosu daha ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin Can Yaman olduğu iddia edilen videodaki kişi bir kadına "Bana bana, dudak dudak, bana bir dudak ver gel" diyor. Karanlık olan görüntülerdeki kişinin Can Yaman olduğu iddia edildi. Yaman'ın bu videoya ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.