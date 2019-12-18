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Can Yaman Türkiye'yi terk etti! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman yanlış anlaşılmış...

Son günlerin en çok konuşulan ismi Can Yaman oldu. Önce İtalya'da sonra İspanya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan ancak bunun bir reklam çalışması olduğu iddia edilen Can Yaman, İspanya'da katıldığı bir programda hayranının "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" diye cevap vermişti. Bu görüntülerin etkisi devam ederken Can Yaman'ın İsralli bir kadına 'Bir dudak ver, dudak' sözlerini sarf ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler sonra Can Yaman 'şimdilik' Türkiye'yi terk etti.

18.12.2019 10:07 - Son Güncelleme: 18.12.2019 10:15
Can Yaman Türkiye'yi terk etti! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman yanlış anlaşılmış...

Her şey Can Yaman'ın İtalya'ya gitmesi ve orada büyük bir kalabalık tarafından karşılanmasıyla başladı.

Can Yaman İtalya'da ortalığı birbirine kattı!

Can Yaman Türkiye'yi terk etti! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman yanlış anlaşılmış...

Henüz İtalya meselesi çok konuşulurken Can Yaman soluğu İspanya'da aldı ve görüntüler yine aynıydı.

Can Yaman İspanya'yı salladı, devreye polis girdi!

Can Yaman Türkiye'yi terk etti! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman yanlış anlaşılmış...

Daha sonra bu yaşananlar birer reklam çalışması olduğu iddia edildi ve yüz kızartan görüntüler ortaya çıktı. Onlardan en çok konuşulanı ise İspanya'da katıldığı bir programda hayranının "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" diye cevap verdiği o görüntüler oldu.

'Arka odaya geçelim kanıtlayayım'

Can Yaman Türkiye'yi terk etti! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman yanlış anlaşılmış...

İNZİVAYA ÇEKİLDİ

Son dönemde sözleriyle gündemden düşmeyen Can Yaman, yaşanan olaylardan sonra inzivaya çekildi.

Can Yaman Türkiye'yi terk etti! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman yanlış anlaşılmış...

Yapımcısı Faruk Turgut'un Kıbrıs'a gönderdiği oyuncu, geçtiğimiz hafta Brezilya'nın Sao Paulo şehrine gitti.

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