Can Yaman Türkiye'yi terk etti! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman yanlış anlaşılmış...
Son günlerin en çok konuşulan ismi Can Yaman oldu. Önce İtalya'da sonra İspanya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan ancak bunun bir reklam çalışması olduğu iddia edilen Can Yaman, İspanya'da katıldığı bir programda hayranının "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" diye cevap vermişti. Bu görüntülerin etkisi devam ederken Can Yaman'ın İsralli bir kadına 'Bir dudak ver, dudak' sözlerini sarf ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler sonra Can Yaman 'şimdilik' Türkiye'yi terk etti.
18.12.2019 10:07
- Son Güncelleme: 18.12.2019 10:15
Her şey Can Yaman'ın İtalya'ya gitmesi ve orada büyük bir kalabalık tarafından karşılanmasıyla başladı.
Henüz İtalya meselesi çok konuşulurken Can Yaman soluğu İspanya'da aldı ve görüntüler yine aynıydı.
Daha sonra bu yaşananlar birer reklam çalışması olduğu iddia edildi ve yüz kızartan görüntüler ortaya çıktı. Onlardan en çok konuşulanı ise İspanya'da katıldığı bir programda hayranının "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" diye cevap verdiği o görüntüler oldu.
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