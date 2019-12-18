Can Yaman Türkiye'yi terk etti! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman yanlış anlaşılmış...

Daha sonra bu yaşananlar birer reklam çalışması olduğu iddia edildi ve yüz kızartan görüntüler ortaya çıktı. Onlardan en çok konuşulanı ise İspanya'da katıldığı bir programda hayranının "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" diye cevap verdiği o görüntüler oldu.

'Arka odaya geçelim kanıtlayayım'