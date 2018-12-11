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  • 11.12.2018
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Eda style felsefe!

Taşpınar, cesur paylaşımlarına önceki gün bir yenisini ekledi

Eda style felsefe!
Sosyetik Eda Taşpınar, felsefik paylaşımlarını sürdürüyor. Sosyal medyada aşk, ilişkiler ve hayat üzerine paylaşım yapan Taşpınar, önceki gün İtalya'da bunlara bir yenisini ekledi. İkoncan, banyoda verdiği bu seksi poza "Genç kalplere; çarpmaya, kırmaya ve aşık olmaya devam edin!" notu düştü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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