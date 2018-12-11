Eda style felsefe!

Sosyetik Eda Taşpınar, felsefik paylaşımlarını sürdürüyor. Sosyal medyada aşk, ilişkiler ve hayat üzerine paylaşım yapan Taşpınar, önceki gün İtalya'da bunlara bir yenisini ekledi. İkoncan, banyoda verdiği bu seksi poza "Genç kalplere; çarpmaya, kırmaya ve aşık olmaya devam edin!" notu düştü.

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