;
Yol Durumu
  1. 'Duygu'sal tatil

tanınmamak için şapka taktı!

Rol aldığı 'Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiaları üzerine zor günler geçiren , ’nda görüntülendi. 62 yaşındaki oyuncunun, tanınmamak için şapka takması dikkati çekti.

Talat Bulut tanınmamak için şapka taktı!
Başrolde yer aldığı dizinin setinde "kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği" haberleriyle gündem olan , taciz iddiasının ardından ilk kez 'nda görüntülendi.


Bir arkadaşını yolcu etmek için dış hatlar terminaline gelen 62 yaşındaki oyuncu, gazetecilere görüntü vermek istemezken, tanınmamak için şapka taktığı ve başını öne eğdiği görüldü.
Gazetecilere açıklama yapmayan Talat Bulut, bir süre kafede oturduktan sonra görüntülendiğini fark edince havalimanından hızla ayrıldı.

haberin devamı
haberin devamı
haberin devamı
haberin devamı
haberin devamı

Etiketler: ,
  • 15 Haziran 2018, Cuma 13:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ