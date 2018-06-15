Talat Bulut tanınmamak için şapka taktı!

Oyuncu Talat Bulut'un kendisine cinsel sarkıntılık yaptığını öne süren set çalışanı Özge Ş.'nin avukatı Sibel Önder, oyuncu ile müvekkili arasında medyaya yansıyan iddialara ve yürüyen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.