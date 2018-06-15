Talat Bulut tanınmamak için şapka taktı!

Başrolde yer aldığı dizinin setinde "kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği" haberleriyle gündem olan Talat Bulut, taciz iddiasının ardından ilk kez Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.
Bir arkadaşını yolcu etmek için dış hatlar terminaline gelen 62 yaşındaki oyuncu, gazetecilere görüntü vermek istemezken, tanınmamak için şapka taktığı ve başını öne eğdiği görüldü.
Gazetecilere açıklama yapmayan Talat Bulut, bir süre kafede oturduktan sonra görüntülendiğini fark edince havalimanından hızla ayrıldı.
Bir arkadaşını yolcu etmek için dış hatlar terminaline gelen 62 yaşındaki oyuncu, gazetecilere görüntü vermek istemezken, tanınmamak için şapka taktığı ve başını öne eğdiği görüldü.
Gazetecilere açıklama yapmayan Talat Bulut, bir süre kafede oturduktan sonra görüntülendiğini fark edince havalimanından hızla ayrıldı.
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