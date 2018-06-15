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  1. Talat Bulut tanınmamak için şapka taktı!

ile barıştılar mı?

hesapları hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı, çok zaman geçmeden de ayrılık haberleri gelmişti şimdi ise ünlü çift hakkında bomba iddia!

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  • 15 Haziran 2018, Cuma 16:41
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