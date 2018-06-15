Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu'nun geçen aylarda sosyal medya hesapları hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.
Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu barıştılar mı?
Sosyal medya hesapları hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı, çok zaman geçmeden de ayrılık haberleri gelmişti şimdi ise ünlü çift hakkında bomba iddia!
Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu'nun geçen aylarda sosyal medya hesapları hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.
Etiketler: Berk Oktay , Merve Şarapçıoğlu , Sosyal medya
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