Talat Bulut'a yönelik taciz iddiaları bitmek bilmiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinin de Talat Bulut tarafından taciz edildiğini duyuran Ezgi Baylar'a kısa sürede onbinlerce destek mesajı geldi. Ezgi Baylar yaptığı paylaşımda Talat Bulut'un kendisine video atarak tacizde bulunduğunu iddia etti.

EZGİ BAYLAR KİMDİR?

Ezgi Baylar, ilk olarak 2014 yılında İşte Benim Stilim yarışmasıyla hayatımıza girdi. Hatta çok zengin bir ailenin gelini olduğu için yarışmada torpilli olduğu iddia edildi. Üstüne bir de İşte Benim Stilim'de kayınvalidesinin 18 bin liralık çanta taktığını söyleyince eleştirilerin hedefi oldu.

1983 yılında dünyaya gelen Ezgi Baylar, Marmara Üniversitesi mezunu. 2010 yılında dünya evine giren Ezgi Baylar'ın bu evliliğinden Alya adında bir kız çocuğu oldu.

Moda yarışmasındaki başarısının ardından oyunculuk hayatına geçiş yapan Ezgi Baylar, Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Dizinin 481'inci bölümünde Hale isimli bir mankene hayat veren Ezgi Baylar, polisle iş birliği yapan bir karakteri canlandırdı.