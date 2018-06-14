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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ünlülerin tatil telaşı

'dan podyum itirafı

2008 yılında ile hayatını birleştiren ve mankenliği bırakıp Amerika'ya yerleşen eski manken Aksoy, kızı ve kızının arkadaşı Melis ile İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

2008 yılında ile hayatını birleştiren ve mankenliği bırakıp Amerika'ya yerleşen eski manken Aksoy, kızı ve kızının arkadaşı Melis ile İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Yaz tatili için 'a gelen ve tatil bitimi 'a geri döneceklerini söyleyen eski manken, "İstanbul'u, 'yi çok özlüyorum. İnsanın memleketi gibisi yok, gurbette yaşamak zor ama eşimin işi nedeni ile mecburuz" dedi.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 13:03
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