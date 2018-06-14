2008 yılında Adnan Aksoy ile hayatını birleştiren ve mankenliği bırakıp Amerika'ya yerleşen eski manken Güzide Duran Aksoy, kızı Selin ve kızının arkadaşı Melis ile İstinyePark'da objektiflere yansıdı.



Yaz tatili için İstanbul'a gelen ve tatil bitimi New York'a geri döneceklerini söyleyen eski manken, "İstanbul'u, Türkiye'yi çok özlüyorum. İnsanın memleketi gibisi yok, gurbette yaşamak zor ama eşimin işi nedeni ile mecburuz" dedi.