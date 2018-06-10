Fatma Girik taciz skandalıyla gündeme gelen Talat Bulut'u savundu





"Yasak Elma" dizisinin setinde, set çalışanı Özge Ş.'nin dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından cinsel tacize uğradığını ifade etmişti. Yaşanan bu olayın ardından usta oyuncu Fatma Girik, Talat Bulut'u savundu.

Bodrum'da yaşayan sanatçı Fatma Girik , aile dostlarının yeni açtığı mekanda görüntülendi.

Fatma Girik, son günlerde taciz iddiaları ile gündeme gelen Talat Bulut ile ilgili soruyu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Magazin programlarını izlemediği için olaydan haberdar olmadığını söyleyen Girik, "Talat Bulut mu? Tanımaz mıyım kendisini. En sevdiğim ve en beğendiğim sanatçı. Hiç inanmam. Talat Bulut doğru düzgün bir aile babasıdır ya. Böyle bir şey imkansız. Kalıbımı basarım" dedi.