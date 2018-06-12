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  1. Ceyda Tepeliler'den olay açıklamalar!

Sette taciz skandalı büyüyor! Dava açılırsa Özge’nin yanındayız

, Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, rol aldığı “” dizisinde ile kostüm asistanı arasında yaşanan taciz olayı hakkında konuştu.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 13:27
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