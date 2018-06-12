Eda Ece, Bebek'te görüntülendi. Oyuncu, rol aldığı "Yasak Elma" dizisinde Talat Bulut ile kostüm asistanı Özge Şimşek arasında yaşanan taciz olayı hakkında konuştu.
Sette taciz skandalı büyüyor! Dava açılırsa Özge’nin yanındayız
Eda Ece, Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut ile kostüm asistanı Özge Şimşek arasında yaşanan taciz olayı hakkında konuştu.
Eda Ece, Bebek'te görüntülendi. Oyuncu, rol aldığı "Yasak Elma" dizisinde Talat Bulut ile kostüm asistanı Özge Şimşek arasında yaşanan taciz olayı hakkında konuştu.
Etiketler: Eda Ece , Talat Bulut , Buğra Gülsoy , Yasak Elma , Özge Şimşek , Talat Bey
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