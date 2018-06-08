'Yasak Elma' dizisinin setinde ünlü oyuncu Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden 19 yaşındaki kostüm asistanı Ö.Ş., olayı yargıya taşıdı. Günlerdir konuşulan taciz iddialarını Günaydın köşe yazarı Ayşe Özyılmazel kaleme aldı. İşte o yazı…
Hadi bakalım eteklerdeki taşlar dökülsün Önce sözüm kadınlara... Sözlü ya da fiziksel tacize uğramak ve bir erkeğin sahip olduğu gücü sizin üzerinizde kullanmaya çalışması, sizin suçunuz değil! İşinizi, itibarınızı, toplum içindeki saygınlığınızı kaybedeceğinizi düşünerek susmanız ise sizin suçunuz. 'Dişi köpek kuyruk sallamazsa erkek peşinden koşmaz' mantığını hemen şimdi silin, atın kafanızdan.
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