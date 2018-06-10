FOX TV'deki 'Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut'un sette kostüm asistanını taciz ettiği iddiası ünlü kadınları ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz yıl Hollywood'da patlak veren taciz skandalının ardından pek çok yıldız, yapımcı Harvey Weinstein aleyhine başlatılan kampanyalarla tacize 'dur' demişti. Bulut'un adının karıştığı olay sonrası Nurgül Yeşilçay da "Erkek dayanışmasının ayyuka çıktığı şu devirde kadınların da dayanıştığını görmek mutluluk verici. Çünkü setlerde önce kadınlar satar birbirini! Yaşadığım için biliyorum!" dedi. Birçok kadın oyuncu da "Susmayın, setlerdeki tacizi anlatın" çağrısı yaptı.



62 yaşındaki oyuncu, taciz skandalıyla sosyal medyada eleştirilerin odak noktasına oturdu.





OLAYI ERKAN'A BAĞLADI

Yeşilçay da eski rol arkadaşı Erkan Petekkaya tarafından sette şiddet ve hakaret gördüğünü iddia etmişti.



