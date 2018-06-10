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e dur!

Adı skandalına karışan , Türk aktrisleri bir araya getirdi. gibi birçok yıldız, ‘Tacize karşı birlik zamanı’ çağrısı yaptı...

Tacize dur!

FOX TV'deki 'Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut'un sette kostüm asistanını ettiği iddiası ünlü kadınları ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz yıl Hollywood'da patlak veren taciz skandalının ardından pek çok yıldız, yapımcı Harvey Weinstein aleyhine başlatılan kampanyalarla tacize 'dur' demişti. Bulut'un adının karıştığı olay sonrası Nurgül Yeşilçay da "Erkek dayanışmasının ayyuka çıktığı şu devirde kadınların da dayanıştığını görmek mutluluk verici. Çünkü setlerde önce kadınlar satar birbirini! Yaşadığım için biliyorum!" dedi. Birçok kadın oyuncu da "Susmayın, setlerdeki tacizi anlatın" çağrısı yaptı.

62 yaşındaki oyuncu, taciz skandalıyla sosyal medyada eleştirilerin odak noktasına oturdu.


OLAYI ERKAN'A BAĞLADI
Yeşilçay da eski rol arkadaşı tarafından sette şiddet ve hakaret gördüğünü iddia etmişti.

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