Talat Bulut'tan yeni açıklama: Önce tacizin ne olduğunu öğren!





Talat Bulut'un sette çalışan 19 yaşındaki kadını taciz ettiği iddiaları ortalığı karıştırmış, ünlü oyuncu bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından "Son birkaç gündür hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" açıklamasını yapmıştı.