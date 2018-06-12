Gülşen oğluyla tatilde

Ünlü şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan'la Bodrum tatiline çıktı.

AZUR BEBEK HALA EMİYOR

Yalıkavak'ta kiraladıkları evin iskelesinde görüntülenen aile, keyifli bir gün geçirdi. Denize girmeyen şarkıcı, suda oyunlar oynayan eşini ve oğlunu izledi. Bebeğini emzirmeye devam eden Gülşen, minik Azur'u bir an olsun yalnız bırakmadı.