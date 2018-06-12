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oğluyla tatilde

Yalıkavak’ta ev kiralayan , eşi ve oğlu 'la deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Gülşen oğluyla tatilde

Ünlü şarkıcı , eşi ve oğlu 'la tatiline çıktı.

AZUR BEBEK HALA EMİYOR

Yalıkavak'ta kiraladıkları evin iskelesinde görüntülenen aile, keyifli bir gün geçirdi. Denize girmeyen şarkıcı, suda oyunlar oynayan eşini ve oğlunu izledi. Bebeğini emzirmeye devam eden Gülşen, minik Azur'u bir an olsun yalnız bırakmadı.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 09:41
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