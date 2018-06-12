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yıldızı serum ve ilaçlarla ayakta duruyor

Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' diye tanınan ses sanatçısı , 'ın ünlü ismi 'ın geçen hafta katıldığı etkinlikte serum ve ilaçlarla ayakta durabildiğini açıkladı.

Yeşilçamın yıldızı korkuttu!
Ses sanatçısı ve köşe yazarı , sanatçı 'la alakalı sevenlerini üzecek bir haber verdi. Akay, "Geçen hafta Marekeş'te dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye giden Filiz Hanım, yine serumlarla ve kullandığı ilaçlarla sadece bir müddet ayakta durabildiğini söyledi.

HASTALIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI
Kanseri yenen Filiz Akın, çok önemli bir ameliyatla menenjit ve yüz felcinden kıl payı kurtulmuştu. Daha sonra ise şah damarına ameliyatla stent takılması, beynine pıhtı gitmesiyle oluşabilecek hayati tehlikeden ve felç olma durumundan, riskli ama başarılı bir ameliyatla hayata tutunmuştu.
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  • 12 Haziran 2018, Salı 18:07
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