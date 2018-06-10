Burcu Esmersoy, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in YouTube kanalına konuk oldu. Sunucu, geçtiğimiz ay dünyaevine girdiği Berk Suyabatmaz'dan aldığı evlilik teklifinin detaylarını anlattı. Esmersoy, "Komik bir durumdu. Nikah için gittiğimiz Amerika'da, Berk daha önce kaldığımız oteldeki aynı odayı ayırtmış. Çok uykum olduğu için hemen yatmak istedim ama o sırada cebinden bir kutu çıkardı. Akşam yapılacak evlenme teklifleri için kutulara ışık koyuluyormuş. Kapağı açar açmaz, gözlerim kamaştı ve birden uyandım" şeklinde konuştu.
Burcu Esmersoy'dan samimi ititraf!
Berk Suyabatmaz’la hayatını birleştiren Burcu Esmersoy, evlilik yüzüğünü görünce, teklife cevap vermeyi unuttuğunu söyledi.
Etiketler: burcu esmersoy , danla bilic , yüzük , metro
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