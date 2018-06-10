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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Aşkını pasta yaptırdı, sosyal medya sallandı!

'dan samimi ititraf!

Berk Suyabatmaz’la hayatını birleştiren , evlilik yüzüğünü görünce, teklife cevap vermeyi unuttuğunu söyledi.



, sosyal medya fenomeni 'in YouTube kanalına konuk oldu. Sunucu, geçtiğimiz ay dünyaevine girdiği Berk Suyabatmaz'dan aldığı evlilik teklifinin detaylarını anlattı. Esmersoy, "Komik bir durumdu. Nikah için gittiğimiz Amerika'da, Berk daha önce kaldığımız oteldeki aynı odayı ayırtmış. Çok uykum olduğu için hemen yatmak istedim ama o sırada cebinden bir kutu çıkardı. Akşam yapılacak evlenme teklifleri için kutulara ışık koyuluyormuş. Kapağı açar açmaz, gözlerim kamaştı ve birden uyandım" şeklinde konuştu.

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  • 10 Haziran 2018, Pazar 13:53
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