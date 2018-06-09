Skandal büyüyor

FOX TV'deki 'Yasak Elma'nın 'Halit'i Talat Bulut'un adının karıştığı taciz skandalının yankıları sürüyor... 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek tarafından "Kravatını bağlarken beni dudağımdan öptü" diye suçlanan 62 yaşındaki oyuncu, iddiayı reddetti. Talat Bulut'un "Kostüm sorumlusu kızlar güzel bir şey yaptıklarında onları yanaklarından öperim" açıklaması ise oyunculardan tepki çekti. EKIN Türkmen, twitter'da şöyle yazdı: "Talat Bey, 'Google'a girdiğinde adı çıkacak. Kim evlenir bu kızla!' demiş. Bu cümle bile bir tacizdir! Kendi kızı için endişeliymiş bu haberler yüzünden. Ben de endişeliyim böyle bir babası yüzünden." Berrak Tüzünataç ise Talat Bulut'a "Hiçbir oyuncuyla 'muç muç' değilsiniz ama kostümcüleri öpüyorsunuz. Samimiyetiniz yanlış anlaşılıyorsa bu sizin probleminizdir" diye çıkıştı.
Berrak Tüzünataç ve Ekin Türkmen, Talat Bulut'a tepki gösterirken Bulut'un dizideki rol arkadaşları da şu açıklamayı yaptı: "Kadına karşı işlenen her türlü tacize karşı dayanışma içerisinde olacağız."
Berrak Tüzünataç ve Ekin Türkmen, Talat Bulut'a tepki gösterirken Bulut'un dizideki rol arkadaşları da şu açıklamayı yaptı: "Kadına karşı işlenen her türlü tacize karşı dayanışma içerisinde olacağız."
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