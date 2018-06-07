Fox dizisinde taciz skandalı

FOX'TA ekrana gelen 'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un kostüm asistanını sette taciz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çekim öncesinde Bulut'un kravatını düzeltmek isteyen 19 yaşındaki asistan, iddiaya göre kendisini arka tarafa çağıran oyuncu tarafından taciz edildi. 62 yaşındaki Bulut tarafından dudağından öpüldüğünü öne süren genç asistan, avukatı aracılığıyla Talat Bulut hakkında ceza davası açacağını duyurdu.
KADINLAR TAKİBİ BIRAKTI
Bulut, kendisinin de bir genç kız babası olduğunu söyleyip taciz iddiasını yalanlasa da rol arkadaşlarının tepkisiyle karşılaştı. Dizinin kadın oyuncuları Şevval Sam, Eda Ece ve Sevda Erginci, Talat Bulut'u instagram'da takibi bıraktı. Bu arada Hande Ataizi de yıllar önce Talat Bulut'la benzer bir olay yaşadığını açıklayarak, genç asistana destek verdi. Öte yandan dizinin yapımcısı da Bulut'un genç kızı taciz ettiği ispatlandığı takdirde oyuncuyla anlaşmasını fesh edeceğini açıkladı.
KADINLAR TAKİBİ BIRAKTI
Bulut, kendisinin de bir genç kız babası olduğunu söyleyip taciz iddiasını yalanlasa da rol arkadaşlarının tepkisiyle karşılaştı. Dizinin kadın oyuncuları Şevval Sam, Eda Ece ve Sevda Erginci, Talat Bulut'u instagram'da takibi bıraktı. Bu arada Hande Ataizi de yıllar önce Talat Bulut'la benzer bir olay yaşadığını açıklayarak, genç asistana destek verdi. Öte yandan dizinin yapımcısı da Bulut'un genç kızı taciz ettiği ispatlandığı takdirde oyuncuyla anlaşmasını fesh edeceğini açıkladı.
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