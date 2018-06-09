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eşinden boşandı

'da forma giyen milli futbolcu ile eşi arasında görülen boşanma davasında karar verildi.

O davada karar çıktı!

Milli futbolcu ile eşi arasında görülen boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmalarına karar verdi.

12 milyon TL tazminat ve aylık 65 bin TL nafaka talep eden İstem Yılmaz'ın talebi mahkemece haklı görülmeyerek 1,3 milyon TL tazminat ve aylık 10 bin TL nafaka ödenmesine karar verildi. Ayrıca mahkemece çocuklar için toplam 11 bin TL iştirak nafakası ödenmesine karar verildi.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 18:54
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