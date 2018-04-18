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hatırası

Dubai hatırası
Şimdilerde Arsenal'in yıldızı Mesut Özil aşkıyla da şöhreti sınırları aşan Amine Gülşe, bir süredir bulunduğu Dubai'den önceki gün bu fotoğrafı paylaştı. Annesiyle çektirdiği bu kareye "Seninle her şey daha keyifli, iyi ki varsın annem" diye yazan Gülşe'ye "Güzelliğini kimden aldığın belli oldu" yorumları yağdı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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