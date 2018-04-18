Şimdilerde Arsenal'in yıldızı Mesut Özil aşkıyla da şöhreti sınırları aşan Amine Gülşe, bir süredir bulunduğu Dubai'den önceki gün bu fotoğrafı paylaştı. Annesiyle çektirdiği bu kareye "Seninle her şey daha keyifli, iyi ki varsın annem" diye yazan Gülşe'ye "Güzelliğini kimden aldığın belli oldu" yorumları yağdı.
Dubai hatırası
Etiketler: mesut özil , Arsenal , Dubai , Amine Gülşe
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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