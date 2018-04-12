Sonsuza kadar

Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil ile sevgilisi Amine Gülşe, önceki gün sosyal medyada aşka geldi. Geçtiğimiz gün Londra'da aşkına menemen yapan güzel oyuncu, futbolcuyla fotoğrafını "Seni seviyorum" notuyla paylaştı.
Instagram'daki aşk şovuyla imrendiren Gülşe, sevgilisiyle el ele çektiği kareyi de paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin üzerlerinde adlarının yazılı olduğu sonsuzluk işareti şeklindeki bileklikleri ise dikkat çekti.
Aşkları doludizgin süren ikili, bu yaz nikah masasına oturmayı planlıyor.
Instagram'daki aşk şovuyla imrendiren Gülşe, sevgilisiyle el ele çektiği kareyi de paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin üzerlerinde adlarının yazılı olduğu sonsuzluk işareti şeklindeki bileklikleri ise dikkat çekti.
Aşkları doludizgin süren ikili, bu yaz nikah masasına oturmayı planlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.