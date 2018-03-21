;
Yol Durumu
  1. 'Bengü mü Jennifer Lopez mi' diye karşılaştırınca...

'nin yeni imajı şaşırttı

Eski Türkiye güzellerinden , imaj değişikliğine gitti. Genç oyuncu, saç rengini koyulaştırıp kakül bıraktı.

Etiketler: ,
  • 21 Mart 2018, Çarşamba 22:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar