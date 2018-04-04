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Kalpleri de güzel

Kalpleri de güzel
Ünlü isimler önceki akşam Eski Büyükdere İskelesi'ndeki davette bir araya geldi. Otizmli çocukların, ünlülerin fotoğraflarını çekerek oluşturdukları sergi, davette görücüye çıktı. Gecede ünlüler, sergideki fotoğraflarının önünde poz vermeyi de ihmal etmedi.



'e teşekkür plaketi verildi.



Amine Gülşe, "Bu anlamlı projede bulunmak gurur verici" dedi.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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