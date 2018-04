"Komik adamdan sonra dram oynamak zorlayıcı bir sınav oldu"

Sinema ve televizyonda daha çok komedi ağırlıklı projelerde izlemeye alıştığımız başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, atv'nin yeni drama dizisi 'Masum Değiliz'in ilk bölümüyle dün gece izleyiciyle buluştu. Oyuncuyla Bağdat Caddesi'ndeki Snob Street Food isimli restoranında buluştuk...

'Masum Değiliz'de ne anlatıyorsunuz?

Üç yakın lise arkadaşının hikayesini anlatıyoruz. Her biri kariyerlerinde doğru yere geldikten sonra, her şeyin yolunda gittiğini düşündükleri bir zamanda bir hata yüzünden her şeylerini kaybetme noktasına geliyor. Ya bütün hayatları kararacak ya da bu hatayı bir sır olarak kabul edip örtbas edecekler. Maalesef ki örtbas etmeyi seçiyorlar. Seyirci, bu sırla yaşamanın zorluklarını izleyecek. Bu üç arkadaşın biri soğukkanlı, biri daha vicdanlı, biri de daha korkak... Ben vicdanlı ve dürüst olanı oynuyorum.