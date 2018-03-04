Türkiye'den çok uzaklara gidip elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan çılgın Türkler'e bir yenisi eklendi: Akın Akman... İzmir doğumlu sporcu, son dönemde New York'un en aranan fitness antrenörü.
Çılgın Türk!
İzmir’den kalkıp New York’a giden Akın Akman, bir anda Hollywood yıldızlarının gözdesi oldu. Beckham’dan Nadal’a kadar birçok sporcuya da fitness dersi veren Akman, modellikte de başarılı.
Etiketler: Akın Akman
- 04 Mart 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.