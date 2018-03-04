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Çılgın Türk!

İzmir’den kalkıp New York’a giden , bir anda Hollywood yıldızlarının gözdesi oldu. Beckham’dan Nadal’a kadar birçok sporcuya da fitness dersi veren Akman, modellikte de başarılı.

Türkiye'den çok uzaklara gidip elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan çılgın Türkler'e bir yenisi eklendi: Akın Akman... İzmir doğumlu sporcu, son dönemde New York'un en aranan fitness antrenörü.

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