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Altı kaval üstü şişhane

Altı kaval üstü şişhane
Önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıyan Başak Sayan, tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı. Yeni kitabının bitmesine 3 ay kaldığının müjdesini veren güzel oyuncu, kürkünün altına giydiği spor ayakkabılarıyla "Altı kaval üstü Şişhane" dedirtti.
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