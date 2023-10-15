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Uzmanından sinir sıkışması ve nedenlerini anlatan 6 önemli bilgi

Sinir sıkışması, sinirlerin çevresindeki dokuların sinirlere baskı yapma sonucu oluşuyor. Tedavi edilmediğinde his ve kas kaybına neden oluyor. Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, 6 önemli belirtiyi sıralıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ekim 2023 Güncelleme 15 Ekim 2023, 07:00
Uzmanından sinir sıkışması ve nedenlerini anlatan 6 önemli bilgi

Sinir sıkışması, insan vücudundaki tendon, kemik ve kıkırdak gibi dokuların sinirlere baskı yapması sonucunda ortaya çıkıyor. % 90'ını elde meydana gelen 'karpal tünel sendromu' oluşturuyor. Geçirilen travmalar, ameliyatlar, kırık iyileşmesi sürecinde ortaya çıkan aşırı gelişmiş bağ dokuları da sinir sıkışmasına neden olabiliyor. Ayrıca fıtıklar, kemik çıkıntıları ve omurilik kanalındaki daralma da sinir sıkışmasına yol açabiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, sinir sıkışması ve nedenlerini anlatıyor:

FITIKTAN TÜMÖRLERE KADAR VAR
Dokuların sinirlere uyguladığı baskı sonucunda ortaya çıkan sinir sıkışmasının nedenleri çok fazladır. Bel fıtığı, disk fıtıklaşması, travma ve yaralanmalar, oturuş ve duruş bozuklukları, ağır spor aktiviteleri, doğumsal anomaliler ve genetik faktörler, şeker hastalığı, tiroid düzensizlikleri ile kist ve tümör oluşumları sinir sıkışması oluşturabilir. Sinir sıkışmasının teşhisi hastanın şikayetleri, fiziki muayene, elektrofizyolojık inceleme ve görüntüleme yöntemleri ile konulabilmektedir.

TEŞHİS İÇİN EMG YAPILMALI
Özellikle elektromiyografide (EMG) sinirlere elektrik uyarısı verilerek sinirin çalışıp çalışmadığı ortaya çıkar. Sinirlerin iletimde bir sorun varsa yeri ve derecesi belirlenir. Ayrıca uyarının kasa ulaşıp ulaşmadığı, kasın bu uyarılara yanıtı da değerlendirilmektedir.

UYKUDAN UYANDIRIR
- Geceleri uykudan uyandıran el uyuşması.

- Sinir sıkışmasının görüldüğü bölgedeki ödem.

- Sıkışmasının olduğu bölge boyunca ortay çıkan ağrı ya da sızı.

- İlerlemiş durumlarda güç kaybı.

- Hareket ederken kaslarda katılık.

- El ve parmaklarda karakteristik deformasyonlar.

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