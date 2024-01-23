Uzmanı uyardı: Geçmeyen halsizlikte diyabet gizli! İşte belirtileri...

Halsizlik, yorgunluk, istemsiz kilo kaybı, ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve yaraların geç iyileşmesi... Tüm bunlar, toplumda en sık görülen kronik hastalıklardan diyabetin belirtileri arasında yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Kundakçı Gelir, Tip-2 diyabetin önlenebileceğini ve erken dönemde alınacak tedbirlerle bu hastalığın tamamen geçebileceğini söylüyor.

İKİ TÜRÜ BULUNUR

Diyabet, TİP-1 ve TİP-2 olmak üzere ikiye ayrılıyor. Daha genç yaşlarda görülen pankreastaki insülin salınımının yetersizliğinde oluşan Tip-1 Diyabet, daha çok çocuklarda görülüyor. Yetişkinlerde ve daha çok gördüğümüz Tip-2 Diyabet ise insan vücut hücrelerinde insüline direnç gelişmesi sonucunda, kan şekerinin yükselmesi olarak tanımlanıyor. Tip-2 diyabet beslenme ve yaşam tarzıyla ilişkilendiriliyor. Beslenme düzene konup, su tüketimi arttırıldığında ve hareket arttırıldığında hastalığın önüne geçiliyor.