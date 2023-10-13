Uzmanı soğuk algınlığı ve korunma yollarını açıkladı

Havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığı artıyor. Bunun sebebini kolay bulaşan grip ve nezle gibi viral üst solunum yolu hastalıkları oluşturuyor. Sonbaharda insanlar kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriyor.

Böylece toplu alanlarda kişilere çok çabuk bulaşıyor. Okullar, metrolar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları ve çalışma ortamlarında kişiden kişiye geçerek hızla yayılabiliyor. Öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, halsizlik, yorgunluk, eklem ağrısı, terleme, ağız kuruluğu, geniz akıntısı, yutma zorluğu, göz yaşarması ve sulanması gibi birçok semptomla kendini gösteriyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, soğuk algınlığı ve korunma yollarını açıklıyor:





BURUN TIKANIKLIĞI AÇILMALI

Üst solunum yolu enfeksiyonunda ilk yapılması gereken müdahale burun tıkanıklığını açmaktır. Tıkanıklık açılmadığı zaman ağızdan nefes almaya bağlı boğaz ağrısı, ağız kuruluğu ve boğaz enfeksiyonları sıklığı artar, yine burun tıkanıklığına bağlı kulaklarda dolgunluk basınç artışı ve tıkanma ortaya çıkarak kulak enfeksiyonları sıklığı özellikle çocuklarda daha fazla karşımıza çıkar. Yine burun tıkanıklığı sonucu burundan geriye akan akıntılar, öksürük yaparak hastalığın yayılmasına neden olur. Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, göz yaşarması, yüksek ateş, yaygın kas eklem ağrısı yaparsa grip olarak adlandırılırken, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, geniz akıntısı hafif öksürük yaparsa soğuk algınlığı olarak adlandırılır.



BOL BOL NARENCİYE TÜKETİN

- Limon, portakal, mandalina gibi narenciyeler tüketin.



- Hijyen kurallarına uyun.



- Hasta kişilerden uzak durun.

- Öksürük esnasında burnu kapatın.



- Kış mevsimine uygun giyinin.



- Düzenli uykuyu ihmal etmeyin.