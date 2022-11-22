Kolon kanserinde tehlike belli! Kilolu erkeklerde görülüyor! Uzmanlardan beslenme tavsiyesi

Fazla kilo, sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme ve genetik faktörler... Tüm bunlar, kalın bağırsak yani kolon kanserinin nedenleri arasında yer alıyor. Araştırmalar, kolon kanserinin önlenebilir bir tür olduğunu belirtiyor. Öyle ki bağırsağın yüzeyel yapısında gelişen kolon polipleri, kanserin öncü belirtilerini oluşturuyor. Bulundukları yer, sayı, büyüklük ve tiplerine göre 'kanser' riski taşıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz, günümüzde 50 yaş üzerindeki her 4 kişiden birinin kolon kanserine yakalandığını belirtiyor. Bu hastalıkla ilgili doğru bilinen 5 yanlışı açıklıyor.
YANLIŞ: Hiçbir şikayetim yok. Kolonoskopi yaptırmam gereksiz.
DOĞRU: Hiçbir şikayetiniz olmadan da kolonoskopi yaptırmak gerekir. Çünkü kolon polipleri hiçbir belirti olmaksızın bağırsakta bulunabilir. Bu sebeple yüksek riskli kişilerde daha genç yaşlarda ve 50 yaş üzerindekilerde bir şikayet olmasa bile endoskopik yöntemler uygulanmalıdır.
YANLIŞ: Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum. Bende kolon polibi olmaz.
DOĞRU: Araştırmalar, polip riskini azaltmada sağlıklı yaşam tarzının etkili olduğunu gösterir. Ancak poliplerin oluşumunda çok sayıda risk faktörü vardır. Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz, "50 yaş ve üzeri olmak, erkek cinsiyet, fazla kilolu olmak, ailede kolon polibi veya kolon kanseri hikayesi olması riski artırır. Lifli gıdalar, yeşillik, baklagil ve meyve tüketmek, Akdeniz diyeti, kırmızı et tüketimini azaltmak polip riskini azaltabilir ama tamamen ortadan kaldırmaz" diyor.