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Oturarak çalışanlar dikkat!

araştırmacıları, 6 saatten daha fazla oturan anne adaylarının diyabet ve kronik hastalıklara yakalanma riskinin arttığını belirtti. 1200 hamile kadın üzerinde yapılan araştırmada sürekli oturmanın, hareketsiz kalmanın kilo alımını hızlandırdığı ve diyabet riskini yükselttiği ifade edildi.

6 saatten fazla oturmak sakıncalı!
Warwick Tıp Fakültesi araştırmacıları, 6 saatten daha fazla oturan anne adaylarının diyabet ve kronik hastalıklara yakalanma riskinin arttığını belirtti. 1200 hamile kadın üzerinde yapılan araştırmada sürekli oturmanın, hareketsiz kalmanın kilo alımını hızlandırdığı ve diyabet riskini yükselttiği ifade edildi.

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